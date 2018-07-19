Американка купила сыну виноград и нашла в нем черную вдову

Четверг, 19 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американка купила сыну виноград и нашла в нем черную вдову

Жительница города Бранфорд (штат Коннектикут) Эмили Роу (Emily Rowe) обнаружила в купленном винограде смертельно опасного паука.

Американка сообщила о находке в посте на своей странице в Facebook. В комментариях она рассказала, что на первой лозе обнаружила столь крепкую паутину, что ее пришлось разрезать ножницами. Когда она потянулась за второй гроздью по просьбе 11-летнего сына, то увидела на ней черную вдову. «Мне еще повезло, что она меня не укусила, потому что я бы в любом случае дотронулась до нее, если бы не заметила. Было очень страшно!» - написала Роу.

Магазин, специализирующийся на продаже органической продукции, вернул ей деньги за виноград в двойном размере. Сотрудники магазина заверили, что их поставщики делают все возможное, чтобы не допустить появления пауков среди ягод. «Несмотря на все усилия, иногда пауки все же пробираются в гроздья, потому что они являются частью органической природной среды», - добавили они.

Черная вдова - один из самых ядовитых в мире видов пауков. Нейротоксин, который содержится в яде черной вдовы, в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Роналду оставил тысячи евро чаевых

      Криштиану Роналду оставил 17 850 фунтов (почти 19,6 тысячи евро) чаевых работникам греческого отеля «Коста-Наварино».

      Подробнее

    • 12 мест в Португалии, обязательных для посещения

      Вы думаете, что знаете все места в Португалии, которые заслуживают личной поездки или даже продолжительного визита? Подобные рейтинги действительно пользуются бешеной популярностью, часто помогают нам организовать отдых на выходные и приятные поездки для друзей.

      Подробнее

    • Испания: в валенсийском Титагуасе пройдет Ночь свечей

      Титагуас (Валенсия) готовится к Ночи свечей, которая состоится 28 июля.

      Подробнее

    • Испания: в Лериде продвигают агротуризм

      Аграрии из комарки Ногера в Льейде предлагают туристам разнообразить свои путешествия элементами сельской жизни: выпасом овец или кормлением ягнят.

      Подробнее

    • Италия: в Риме запретили продажу и распитие алкоголя по ночам

      Власти Рима ввели ограничения на продажу и употребление алкоголя в темное время суток.

      Подробнее

    • В Италии задержали 17 мафиози

      В Неаполе задержали 17 членов самой кровожадной итальянской мафии.

      Подробнее

    • Американка купила сыну виноград и нашла в нем черную вдову

      Жительница города Бранфорд (штат Коннектикут) Эмили Роу (Emily Rowe) обнаружила в купленном винограде смертельно опасного паука.

      Подробнее

    • Добро пожаловать на День рождения Москвы!

      В сентябре Москве исполнится 871 год.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda