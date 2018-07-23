Американка на десять минут стала миллионером

Понедельник, 23 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американка на десять минут стала миллионером

Жительница американского города Бостон, штат Массачусетс, по ошибке получила миллион долларов и через десять минут лишилась его.

В среду, 18 июля, 26-летняя Эллен Флеминг (Ellen Fleming) получила голосовое сообщение от сотрудника компании TD Ameritrade, где у нее был счет. Он уведомлял ее о внесении денег. Она включила мобильное приложение, проверила счет и с удивлением обнаружила на нем более миллиона долларов.

Флеминг призналась Boston Globe, что ей хотелось сохранить деньги в секрете. С ними она могла бы бросить работу и расплатиться с долгами за учебу в университете «Нужно пользоваться каждым шансом, который тебе выпадает. Но этот шанс, похоже, мог привести меня в федеральную тюрьму. Оно того не стоило», - рассказала она.

Женщина поговорила о свалившемся на нее миллионе с матерью, а потом позвонила в TD Ameritrade и рассказала об ошибке. Ей объяснили, что деньги предназначались для другой клиентки компании с теми же именем и фамилией, которая живет во Флориде.

Через десять минут ошибку исправили, и на счете остались только 63 доллара. Флеминг восприняла это с юмором. «Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы в некрологе меня называли ‘Эллен Флеминг, однажды побывавшая миллионером’», - пошутила она в Twitter.

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