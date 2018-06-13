Американка нашла 12 тайных детей своего отца-многоженца

Среда, 13 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американка нашла 12 тайных детей своего отца-многоженца

Американка разыскала тайных детей отца-многоженца, у которого было не менее восьми семей.

Конни Хойе (Connie Hoye) разыскивает потерянных родственников при помощи тестов ДНК и онлайновых генеалогических сервисов. Ей удалось найти пять единокровных сестер и шесть единокровных братьев, которые жили в разных штатах и не знали друг о друге. Женщина уверена, что их может быть гораздо больше.

Энтон Уильям Бэррон (Alton William Barron) бросил ее мать в 1962 году, когда Конни Хой не было и года. Вскоре выяснилось, что причиной был роман, который он завел с сотрудницей больницы, где рожала жена. Когда у его новой знакомой тоже родился ребенок, мужчина снова исчез. «Мы знаем, что он не мог уйти далеко, не сделав какую-нибудь девушку беременной», - говорит Хой.

По ее словам, он побывал в Айдахо, Вашингтоне, Калифорнии, Айове, Висконсине, Миннесоте и Техасе. В каждом из этих штатов у него могли быть тайные дети. «Похоже, еще он женился и завел по меньшей мере одного ребенка, когда работал на нефтяной платформе в Индонезии», - утверждает Хой.

Когда власти Луизианы узнали, что у Бэррона пять жен только в этом штате, его арестовали за многоженство. Во время суда показания дали только три жены из пяти. Две другие к тому времени снова вышли замуж и предпочли промолчать. В 1979 году его убил мужчина, у которого он увел супругу.

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