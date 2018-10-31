Американка объелась блинами насмерть

Среда, 31 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американка объелась блинами насмерть

В США родственники погибшей на соревновании по поеданию блинов Кэйтлин Нельсон (Caitlin Nelson) подали в суд на организаторов мероприятия.

Конкурс проходил в католическом университете Священного Сердца, штат Коннектикут. Студентка учреждения 20-летняя Нельсон приняла участие в конкурсе. После того как девушка быстро съела несколько блинов, ее начало трясти, и она рухнула на пол без сознания.

Окружающие немедленно позвонили в службу спасения, до этого момента американку попытались спасти две дежурившие на мероприятии студентки, учившиеся на медсестер. Прибывшие на место полицейские обнаружили «блинный ком, твердый, как бетон», в дыхательных путях Нельсон.

Девушку доставили сначала в местную больницу, а затем в ведущий медицинский центр в Нью-Йорке, но докторам не удалось спасти ее.

Ресторан, предоставивший блины, назвал произошедшее «трагическим инцидентом, который произошел из-за казавшейся забавной затеи».

Представительница семьи Кэти Менсер-Хейдж (Katie Mesner-Hage) заявила, что соревнования едоков совсем не такие безобидные, как кажутся на первый взгляд. «Очень важно, чтобы люди, а особенно образовательные учреждения осознали, что не вся пища подходит для проведения таких мероприятий и щепотка предусмотрительности могла бы буквально спасти жизни», — отметила она.

Семья погибшей пожертвовала ее органы нуждающимся.

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