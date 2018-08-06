Американка отвлеклась во время работы и выиграла миллионы
Жительница американского штата Нью-Джерси получила рекордный выигрыш в интернет-казино штата.
Сделав ставку в 2 доллара в онлайновом аналоге слот-машины, она выиграла 287 945 долларов. Это самый крупный выигрыш в истории интернет-казино штата Нью-Джерси.
Женщина, которая предпочла сохранить анонимность, пристрастилась к азартным играм в интернете в январе этого года. Она утверждает, что играла на работе во время селекторного совещания и чуть не вскрикнула, когда узнала о победе.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!