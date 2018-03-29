Американка прикинулась беременной ради поездки в скорой

По данным издания, 25-летняя девушка позвонила в экстренные службы и заявила, что у нее некое осложнение из-за беременности. Скорая помощь доставила женщину и ее спутника из города Латроб в больницу Гринсберга. Ее передали врачам, однако она просто ушла из смотровой.

Полиция смогла отследить нарушительницу, использовавшую скорую как такси: американка в самом начале назвала свое реальное имя и адрес. Прибывшие к дому полицейские обнаружили женщину на чердаке, где она пыталась от них спрятаться.

Девушке предъявили обвинение в так называемой краже услуг, штраф за такое преступление составляет 800 долларов. В полиции отметили, что для поездки из Латроба в Гринсберг дешевле было бы вызвать такси.