Американка случайно отправила фото незнакомцу и прославилась

Понедельник, 12 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американка случайно отправила фото незнакомцу и прославилась

Американка случайно отправила по неправильному номеру фотографию с новым нарядом и получила неожиданную похвалу от незнакомцев.

Историей поделилась пользователь Twitter по имени Мэнди Миллер. Она рассказала, что ее подруга Синди хотела услышать мнение родных о платье, которое примерила в магазине. Несмотря на ошибку в номере получателя, девушка получила отзыв от совершенно незнакомых ей людей.

«Мне кажется, это сообщение предназначалось для кого-то другого. Моя жена не дома, поэтому я не могу узнать ее мнение. Но мы с детьми думаем, что вы выглядите потрясающе в этом платье! Вам обязательно нужно пойти в нем!», - ответил незнакомец, приложив к сообщению фотографию, на которой пятеро детей держат большой палец вверх.

Пост Миллер быстро обрел вирусную популярность: за несколько дней он получил более 170 тысяч ретвитов и почти 700 тысяч лайков. Благодаря неожиданной реакции чужой семьи Синди все-таки решила купить платье.

Последние новости

    • Выборы Президента России в Португалии

      О голосовании на территории Португалии в ходе выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.

      Подробнее

    • Португалия: Александр Рыбак снова приедет на «Евровидение»

      Александр Рыбак представит Норвегию на конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне с песней That's How You Write a Song.

      Подробнее

    • Испания: Барселона вошла в число самых «умных» городов планеты

      Барселона оказалась в тройке мировых лидеров по внедрению концепции «умного города», которая гарантирует качество жизни его жителей.

      Подробнее

    • Испания: гастрофестиваль Gastroletras 2018

      В этом году фестиваль Gastroletras, который проходит в Мадриде в третий раз, объединит гастрономию и кино.

      Подробнее

    • Сотрудники кладбища в Италии сдавали в ломбард черепа

      Сотрудники одного из кладбищ в итальянском Турине раскапывали могилы и относили найденные черепа в ломбар.

      Подробнее

    • Италия: Рейна пройдет медосмотр в «Милане»

      Вратарь «Наполи» Пепе Рейна сегодня, 12 марта, пройдет медосмотр в «Милане», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем «твиттере».

      Подробнее

    • Назван эффективный способ продлить жизнь и похудеть

      Употребление продуктов с низким содержанием жиров и небольшим количеством калорий препятствует старению центральной нервной системы.

      Подробнее

    • Французы предложили обогревать дома майнингом

      Французский стартап Qarnot разработал и запустил в продажу домашний обогреватель QC1.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!