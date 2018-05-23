Американка со сломанным черепом прошла три километра за помощью

Среда, 23 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американка со сломанным черепом прошла три километра за помощью

Американка сумела отбиться от медведя гризли и, несмотря на серьезные ранения, добраться по пересеченной местности до автомобиля и найти помощь.

Об этом сообщает ABC Fox Montana.

Нападение произошло в четверг, 17 мая, когда сотрудница Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США Эмбер Корнак (Amber Kornak) работала в горах на северо-западе штата Монтана. Гризли застал женщину врасплох, так как подкрался со спины. Однако ей удалось достать газовый баллончик для защиты от медведей и отпугнуть хищника.

Корнак получила два перелома костей черепа и серьезные ранения головы, шеи и спины. Несмотря на это, она сумела пройти более трех километров по пересеченной местности, села в рабочий автомобиль и поехала искать помощь. После звонка в службу 911 ее по воздуху доставили в больницу города Калиспелл.

Медики четыре часа удаляли фрагменты костей черепа, которые попали в мозг женщины, устанавливали на черепную коробку металлические пластины и дренажи для отвода жидкости и предотвращения отека мозга. Тем временем друзья Корнак начали сбор средств на ее лечение на краудфандинговом сайте GoFundMe. За три дня деньги пожертвовали более 300 человек, а собранная сумма превысила 19 тысяч долларов.

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