Американка успела выйти замуж за несколько часов до смерти

Вторник, 02 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американка успела выйти замуж за несколько часов до смерти

Смертельно больная американка успела выйти замуж за несколько часов до смерти.

На ее историю, опубликованную в Facebook, обратило внимание РИА Новости.

Хезер Линдси почти год боролась с раком молочной железы. Ее жених - Девид Мошер - собирался сделать ей предложение в декабре 2016 года, когда Линдси поставили диагноз. После того, как он узнал о ее болезни, он не оставил своих намерений жениться на девушке.

Свадьба состоялась 22 декабря 2017 года. Церемонию провели в больнице, к тому моменту невеста была вынуждена пользоваться аппаратом искусственного дыхания. Через 18 часов после бракосочетания Хезер умерла. Ее подруга отметила, что та не боялась умереть только благодаря решимости своего жениха.

В 2014 году умирающий от рака филлипинец успел жениться за день до своей смерти. Роуден Го скончался 19 июня. Свадьба с его подругой Лизл была назначена на 8 июля, однако в мае у мужчины обнаружили рак в четвертой стадии. Видеозапись с церемонии набрала несколько миллионов просмотров меньше, чем за месяц.

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