Американка успела выйти замуж за несколько часов до смерти

На ее историю, опубликованную в Facebook, обратило внимание РИА Новости.

Хезер Линдси почти год боролась с раком молочной железы. Ее жених - Девид Мошер - собирался сделать ей предложение в декабре 2016 года, когда Линдси поставили диагноз. После того, как он узнал о ее болезни, он не оставил своих намерений жениться на девушке.

Свадьба состоялась 22 декабря 2017 года. Церемонию провели в больнице, к тому моменту невеста была вынуждена пользоваться аппаратом искусственного дыхания. Через 18 часов после бракосочетания Хезер умерла. Ее подруга отметила, что та не боялась умереть только благодаря решимости своего жениха.

В 2014 году умирающий от рака филлипинец успел жениться за день до своей смерти. Роуден Го скончался 19 июня. Свадьба с его подругой Лизл была назначена на 8 июля, однако в мае у мужчины обнаружили рак в четвертой стадии. Видеозапись с церемонии набрала несколько миллионов просмотров меньше, чем за месяц.