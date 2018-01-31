Американка встретила похороненного 10 лет назад кота

Среда, 31 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американка встретила похороненного 10 лет назад кота

Американка, потерявшая кота десять лет назад и считавшая его погибшим, вновь встретилась с питомцем.

Лора Клебан (Laura Kleban) из Чикаго и ее семья были уверены, что их кота Оливера сбила машина, так как десять лет назад во время поисков пропавшего любимца нашли тело очень похожего животного на дороге. На тот момент коту было два года, а его хозяйке - семнадцать.

Однако в субботу, 27 января, волонтер организации по стерилизации и кастрации бездомных кошек Ким Вонеш (Kim Vonesh) случайно нашла Оливера. Он оказался одним из животных, которых уже шесть лет как прикормила местная охранница. Женщина помогла волонтерам поймать котов, так как они доверяли ей и дались ей в руки.

Волонтеры идентифицировали Оливера благодаря микрочипу и вернули хозяйке в понедельник 29 января. При виде давно потерянного питомца девушка расплылась в широкой улыбке. «Ты такой же большой, каким я тебя помню», - сказала она Оливеру. Нашедшая кота Вонеш не смогла сдержать слез. «Я чувствовала себя потрясающе, так как стала причиной особенного события», - объяснила вспышку эмоций волонтерка.

Клебан поблагодарила волонтеров и назвала их героями, а зрителей канала призвала обязательно чипировать своих питомцев, чтобы их всегда можно было найти.

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