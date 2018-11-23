Американка выжила после "внутреннего обезглавливания"

Пятница, 23 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американка выжила после

В американском городе Сидар-Спрингз (штат Мичиган) женщина смогла выжить после "внутреннего обезглавливания" в результате автомобильной аварии.

ДТП произошло в августе: в автомобиль Лилы Делайн врезалась другая машина, в результате чего позвоночник женщины отделился от черепа.

По словам врачей, Делайн удалось выжить благодаря тому, что ее муж оказался свидетелем аварии, сразу же бросился к ней на помощь и держал ее голову, чтобы она могла дышать.

Доктор Чарльз Гибсон, хирург из больницы, куда доставили пострадавшую, заявил, что людям редко удается выжить после такой травмы, которую сравнил с эффектом гильотины, пишет РИА Новости.

Сначала американка была полностью парализована, однако вскоре пошла на поправку и сейчас может стоять, ходить и выполнять упражнения.

"Я думала, что моя жизнь будет состоять из вентиляции легких, подгузников и неспособности общаться", — призналась сама Делайн.

Виновника аварии обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекших тяжкий вред здоровью, сообщили в офисе местного шерифа.

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