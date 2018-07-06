Американка застрелила угонщика на глазах у детей

Пятница, 06 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американка застрелила угонщика на глазах у детей

Жительница Техаса застрелила человека, пытавшегося угнать ее машину, в которой находились ее дети.

По информации издания, когда угонщик занял место водителя, женщина находилась на заправке. Она запрыгнула на пассажирское сиденье и потребовала от злоумышленника остановиться. Мужчина не отреагировал, поэтому американка достала из бардачка пистолет и выстрелила ему в голову.

После выстрелов машина проехала несколько метров, врезалась в телефонный столб и остановилась у обочины. Ни женщина, ни ее дети не пострадали. «Я отреагировала быстро, потому что беспокоилась за детей», - отметила жительница Техаса.

Полиция опознала в убитом 36-летнего Рики Райта, который до этого дважды привлекался к ответственности за незаконный захват чужих машин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалец Криштиану Роналду снимет самый дорогой дом в мире

      Итальянские СМИ обсуждают бытовые подробности перехода португальского футболиста из «Реала» в «Ювентус».

      Подробнее

    • Португалия: радары на Маржинале

      На некоторых автодорогах водителям следует быть особенно внимательными.

      Подробнее

    • Обама приехал в Испанию

      Барак Обама прибыл на Пиренейский полуостров, чтобы принять участие в экономическом форуме в Мадриде и в конференции в Порту, посвященной вопросам изменения климата.

      Подробнее

    • Iberia будет продвигать испанское оливковое масло

      Компания Interprofesional del Aceite de Oliva Español в сотрудничестве с ЕС и авиакомпанией Iberia представила самолет, который будет продвигать оливковое масло.

      Подробнее

    • В Италии схватили членов крупнейшей мафиозной структуры

      На Сицилии, где сейчас настоящая жара на полях, карабинеры жгут коноплю.

      Подробнее

    • В Италии потратят 280 млн евро на развитие центров занятости

      Вице-премьер Ди Майо попросил местные власти тоже внести свой вклад.

      Подробнее

    • Американка застрелила угонщика на глазах у детей

      Жительница Техаса застрелила человека, пытавшегося угнать ее машину, в которой находились ее дети.

      Подробнее

    • Меган Маркл надела яркую одежду впервые после свадьбы

      Меган Маркл приехала с мужем на вечер молодых лидеров Your Commonwealth в желтом миди-платье с открытыми плечами американского дизайнера Брендона Максвелла.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda