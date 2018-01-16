Американская аптека взбунтовалась против слишком красивых женщин

Компания пообещала запустить водяной знак CVS Beauty Mark, который будет информировать клиентов о «нереальности» изображенных девушек на рекламных плакатах. По мнению сотрудников аптеки, посетители видят слишком красивых женщин, идеальное состояние кожи, цвета глаз и размеров частей тела, невозможные в реальной жизни.

Издание отмечает, что аптека планирует предотвратить подобную тенденцию и запретить косметическим брендам использовать фоторедакторы.