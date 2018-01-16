Американская аптека взбунтовалась против слишком красивых женщин

Вторник, 16 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американская аптека взбунтовалась против слишком красивых женщин

Сеть американских аптек CVS Pharmacy объявила, что начнет предупреждать клиентов о ретуши, которая используется в рекламе косметических средств.

Компания пообещала запустить водяной знак CVS Beauty Mark, который будет информировать клиентов о «нереальности» изображенных девушек на рекламных плакатах. По мнению сотрудников аптеки, посетители видят слишком красивых женщин, идеальное состояние кожи, цвета глаз и размеров частей тела, невозможные в реальной жизни.

Издание отмечает, что аптека планирует предотвратить подобную тенденцию и запретить косметическим брендам использовать фоторедакторы.

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