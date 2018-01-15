Американская модель лишилась ног из-за тампона с инфекцией

Понедельник, 15 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американская модель лишилась ног из-за тампона с инфекцией

Лорен Вассер , несколько лет назад лишившаяся ноги из-за инфекции, попавшей в организм через гигиенический тампон, пережила ампутацию второй ноги.

Об операции стало известно после того, как 29-летняя модель опубликовала в Instagram фотографию своей встречи с Эми Перди, известной пара-сноубордисткой, которая приехала к ней в больницу после ампутации.

В 2012 году Вассер использовала тампон, который оказался заражен стафилококком. Бактерия вызвала инфекционно-токсический шок. Первые симптомы напоминали грипп, однако состояние девушки продолжало ухудшаться. После сердечного приступа она оказалась в реанимации, затем ее ноги поразила гангрена. Ей ампутировали ступню и часть голени на правой ноге и пальцы на левой.

Врачи рекомендовали ампутировать и левую ногу, однако Вассер надеялась ее сохранить. В ноябре 2017 года модель рассказала о своей жизни в издании InStyle. «На моей левой ступне - открытая язва, нет пятки и нет пальцев, - писала она. - Через несколько месяцев неизбежно придется ампутировать и эту ногу. С этим ничего не поделать».

Вассер призывает американские власти принять законопроект, который обяжет производителей женских гигиенических продуктов раскрывать состав используемых компонентов и возможный вред для здоровья. С 1997 года Конгресс рассматривал и отверг его десять раз.

На каждые сто тысяч американок, использующих тампоны, приходится три-четыре случая инфекционно-токсического шока в год. В 1980-е годы от него погибли 38 женщин. Новый всплеск болезни произошел в 2002 году, когда инфекционно-токсический шок привел к гибели восьми жительниц штата Калифорния.

В 2017 году сообщалось, что в Неделе альтернативной моды в Белфасте приняла участие жительница Шотландии Стейси Пэрис, которая стала первой британской моделью, у которой ампутированы обе ноги.

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