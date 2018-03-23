Американская подлодка вмерзла в лед

Инцидент произошел на прошлой неделе, но получил широкую известность только сейчас. Как пишет журнал американского военно-морского флота Navy Currents Magazine, один из флагманов ВМС США подлодка Hartford застряла во льдах Арктики во время учений, в ходе которых выполняла учебные стрельбы.

По плану учений сил НАТО субмарины Hartford и Connecticut должны были всплыть и нанести условный удар по противнику, однако не смогли справиться с арктическими льдами. В результате на поверхности оказалась только рубка подлодки, пишет ntv.ru.

Между тем в социальных сетях уже пошутили, что теперь США смогут обвинить Россию в разработке нового вида оружия - арктического льда.