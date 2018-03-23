Американская подлодка вмерзла в лед
Субмарина ВМС США Hartford застряла во льдах Арктики, отрабатывая сценарии нанесения ударов по России.
Инцидент произошел на прошлой неделе, но получил широкую известность только сейчас. Как пишет журнал американского военно-морского флота Navy Currents Magazine, один из флагманов ВМС США подлодка Hartford застряла во льдах Арктики во время учений, в ходе которых выполняла учебные стрельбы.
По плану учений сил НАТО субмарины Hartford и Connecticut должны были всплыть и нанести условный удар по противнику, однако не смогли справиться с арктическими льдами. В результате на поверхности оказалась только рубка подлодки, пишет ntv.ru.
Между тем в социальных сетях уже пошутили, что теперь США смогут обвинить Россию в разработке нового вида оружия - арктического льда.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!