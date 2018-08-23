Американские дети продавали лимонад и купили квартиру

Четверг, 23 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американские дети продавали лимонад и купили квартиру

10-летний Дэвид и 12-летний Зак Тэннеры из американского Хьюстона купили квартиру в строящемся доме на деньги, заработанные на продаже лимонада.

Об истории братьев пишет австралийский сайт о недвижимости realestate.com.au.

Дэвид и Зак открыли свой бизнес семь лет назад, начав продавать домашний лимонад в родном районе Хьюстона. Предприятие оказалось успешным и вскоре начало приносить братьям сотни долларов ежедневно, вызывая зависть у сверстников.

Тэннеры взяли пример с отца, инвестора в фондовый рынок, и начали вкладывать прибыль в высокодоходные акции. Недавно они продали колл-опционы (контракты, позволяющие покупателю приобрести актив по заранее оговоренной цене) на свои бумаги и вырученные деньги вложили в жилищный кооператив, который собирается построить несколько домов на 450 квартир.

Сейчас Тэннеры гостят в австралийском Сиднее у писателя Роберта Кийосаки, автора серии книг «Богатый папа, бедный папа». Братья называют его своим духовным и деловым наставником. Отец Дэвида и Зака Энди Тэннер говорит, что его сыновья не наделены особенным талантом, но всегда интересовались инвестициями.

«Я люблю инвестировать. Мне нравится зарабатывать деньги и при этом не работать», — приводит портал слова 12-летнего Зака.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Роналду назвал второй любимый вид спорта

      Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своих предпочтениях среди других видов спорта.

      Подробнее

    • Португалия: лучший гол Роналду

      Криштиану Роналду рассказал, какой гол считает лучшим в своей карьере.

      Подробнее

    • Испания: осторожно с цветами!

      Испанские исследователи призывают к осторожному использованию цветов в гастрономии.

      Подробнее

    • Испания: отпуск на колесах – на пике моды

      В Испании трейлерный бум – большинство семей предпочитает проводить отпуск на природе, причем не в гостинице, а в своем личном автотрейлере.

      Подробнее

    • Италия отказалась от лизинга самолета

      Италия отказалась от дорогостоящего лизинга самолета премьера.

      Подробнее

    • Италия: выставка Леонардо Да Винчи

      В тосканском городке Монтепульчано до 7 октября проходит выставка «Леонардо Да Винчи: машины, природа, человек».

      Подробнее

    • Американские дети продавали лимонад и купили квартиру

      10-летний Дэвид и 12-летний Зак Тэннеры из американского Хьюстона купили квартиру в строящемся доме на деньги, заработанные на продаже лимонада.

      Подробнее

    • Шнур стал наставником седьмого сезона шоу "Голос"

      В пресс-службе Первого канала назвали наставников нового, седьмого сезона шоу "Голос".

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья