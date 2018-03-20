Американские модники нашли способ защиты от радиации

Вторник, 20 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американские модники нашли способ защиты от радиации

Американская марка Тhe North Face выпустила новую коллекцию одежды, куда вошли вещи с защитой от радиации.

Линейка получила название Black Series Tyvek Aluminium Collection. Вещи изготовлены из материала тайвек, который нечувствителен к воздействию большинства кислот и радиоактивному излучению. Кроме защитных антирадиационных и противозагрязняющих свойств, тайвек известен своей легкостью и долговечностью.

В коллекцию вошли дождевики, несколько моделей курток и футболки. Одежда уже поступила в продажу и представлена в фирменных магазинах в Лондоне, Берлине, Сан-Франциско, Копенгагене, Милане и Барселоне.

В марте бренд-производитель спортивной одежды Nike совместно с китайским дизайнером Чжицзюнь Вангом (Zhijun Wang) разработали маски Undefeated x Nike masks для защиты от загрязненного воздуха.

За основу для дизайна маски взяли кроссовки Clot x Nike Air Force 1. Шелковой поверхности верхней части ботинка придали форму защитной маски с фильтром, который располагается внутри конструкции, закрывая рот и нос. Также на внешней части оставили задник с логотипом Nike. По бокам на масках пришиты фирменные знаки - «свуши». Шнурки используются для закрепления маски-сникера на голове.

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