Американский домушник подстрелил сам себя во время ограбления

Полиция города Александрия сообщает, что в ночь на 7 января три вора-домушника проникли в квартиру с целью ограбления. На месте преступления один из них случайно выстрелил себе в нижнюю часть тела. Все три преступника скрылись с места происшествия до прибытия полицейских. Полицейские не сообщают, удалось ли преступникам что-либо украсть.

В ноябре New York Post сообщал о грабителе киоска с хот-догами в Чикаго, который случайно выстрелил себе в пенис. Преступник случайно прострелил себе ногу и половой орган, когда засовывал пистолет в карман. Тогда преступника поймали и доставили в больницу. Ему было предъявлено обвинение в разбое.