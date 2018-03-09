Американскому сенатору запретили обниматься

Пятница, 09 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американскому сенатору запретили обниматься

Комитет сената США по регламенту штата Калифорния после внутреннего расследования вынес официальную рекомендацию сенатору Бобу Херцбергу.

Ему предписано прекратить обнимать коллег, сообщает Los Angeles Times.

Расследование, начатое после жалоб сотрудниц сената, установило отсутствие в действиях Херцберга признаков харассмента. Однако большинство из 28 опрошенных комитетом сотрудников заявило, что объятия сенатора причиняли им дискомфорт и вызывали негативную реакцию. Комитет предупредил Херцберга, что его «поведение не приветствуется», и пригрозило в случае повторения жалоб жесткими мерами в отношении сенатора. Он извинился и признал, что совершил ошибку, но отметил, что его объятия были вызваны исключительно общечеловеческой симпатией к коллегам.

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