Американскому сенатору запретили обниматься

Ему предписано прекратить обнимать коллег, сообщает Los Angeles Times.

Расследование, начатое после жалоб сотрудниц сената, установило отсутствие в действиях Херцберга признаков харассмента. Однако большинство из 28 опрошенных комитетом сотрудников заявило, что объятия сенатора причиняли им дискомфорт и вызывали негативную реакцию. Комитет предупредил Херцберга, что его «поведение не приветствуется», и пригрозило в случае повторения жалоб жесткими мерами в отношении сенатора. Он извинился и признал, что совершил ошибку, но отметил, что его объятия были вызваны исключительно общечеловеческой симпатией к коллегам.