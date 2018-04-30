Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

По информации Corriere dello Sport, специалист вел переговоры с федерацией футбола Италии и даже взял несколько дней, чтобы подумать над предложением, но в итоге принял решение не возглавлять национальную команду.

Главными претендентами на пост наставника команды теперь значатся главный тренер «Зенита» Роберто Манчини и наставник «Нанта» Клаудио Раньери, пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что Манчини может возглавить сборную Италии до 20 мая.