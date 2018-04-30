Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

Понедельник, 30 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

Итальянский специалист Карло Анчелотти отказался от предложения возглавить сборную Италии.

По информации Corriere dello Sport, специалист вел переговоры с федерацией футбола Италии и даже взял несколько дней, чтобы подумать над предложением, но в итоге принял решение не возглавлять национальную команду.

Главными претендентами на пост наставника команды теперь значатся главный тренер «Зенита» Роберто Манчини и наставник «Нанта» Клаудио Раньери, пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что Манчини может возглавить сборную Италии до 20 мая.

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