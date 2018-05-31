Ангела Меркель совершает двухдневный визит в Португалию

Канцлер Германии Ангела Меркель совершает двухдневную рабочую поездку в Португалию, передает regnum.ru.

В первый день Меркель посетила открытие центра развития и технологий концерна Bosch в Браге на севере страны. Затем канцлер отправилась в Университет Порту. На 31 мая запланированы встречи с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Созой и премьер-министром Антониу Коштой.

Этот визит в Португалию для Ангелы Меркель стал первым с момента окончания еврокризиса и вторым на посту канцлера Германии.