Английский клуб показал фанатам эротику вместо футбола

Болельщики столкнулись с тем, что в перерыве на экранах, расположенных в баре арены «Мемориал Стадиум» появилась девушка в нижнем белье, которая предлагала зрителям приватное общение по телефону или путем переписки. Программу телеканала Babestation удалось выключить, однако после игры на экранах вновь начали показывать канал для взрослых. В этот момент в помещении находились несовершеннолетние.

По всей видимости, кто-то использовал универсальный пульт и переключился на канал Babestation. В «Бристоль Роверс» уже начали расследовать инцидент.

Сам матч закончился победой хозяев. «Бристоль Роверс» обыграл «Кроли Таун» со счетом 2:1.