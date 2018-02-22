Angry Birds пошли ко дну

Четверг, 22 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Angry Birds пошли ко дну

Производитель Angry Birds, финская компания Rovio Entertainment Oyj разочаровала инвесторов и пережила крупнейшее падение акций со времен выхода на IPO в сентябре 2017 года.

Акционеры и инвесторы разочаровались в опубликованном плане развития компании на 2018 год и начали распродажи акций. В итоге за сутки стоимость бумаг финской компании обвалилась на 40 процентов. В отчете компания указала, что чистая прибыль в 2018 году упадет и составит 9-11 процентов от общего объема продаж. Инвесторы назвали подобный отчет «крайне разочаровывающим».

Rovio опубликовала предварительный отчет для инвесторов в четверг, однако официальные комментарии в компании давать отказались. Генеральный директор компании Кати Леворанта пояснила, что они связаны правилами конфиденциальности до 2 марта, когда будет опубликован итоговый годовой документ.

Bloomberg отмечает, что в последние полгода компания столкнулась с резким падением прибыли. Rovio приходится тратить все больше на разработку и поддержку своего главного подразделения, специализирующегося на мобильных играх. Доходы же от других подразделений, например занимающегося продажами плюшевых игрушек, сократились на 50 процентов.

При этом опрошенные агентством аналитики полагают, что инвесторы повели себя слишком эмоционально. Эксперты назвали акции Rovio недооцененными примерно на 100 процентов.

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