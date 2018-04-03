Анну Нетребко с семьей выгнали из театра в Лондоне
Знаменитая оперная певица Анна Нетребко рассказала, что не смогла попасть на шоу в Лондоне.
По словам артистки, ее вместе с сыном и мужем за 5 минут до начала согнали с мест и выставили из лондонского театра, так как их билеты оказались недействительными.
При этом Нетребко подчеркнула, что билеты ей обошлись в 600 евро. Позднее певице удалось вернуть деньги, пишет ntv.ru.
Также Нетребко рассказала, что из-за овербукинга (ситуация, когда продается заведомо больше билетов, чем мест) пострадала не только ее семья.
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