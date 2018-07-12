Апельсины в авоське стали популярным аксессуаром

В этом сезоне у популярных фэшен-блогеров появилась новая тенденция: они публикуют в соцсетях фотографии с тремя апельсинами в сумке-авоське. Одной из них стала Шрадда Сингх (Shraddha Singh), которая поделилась снимком из Португалии.

В число прочих модных трендов вошли нашейные кошельки, «уродливые» кроссовки, галстук боло, шорты-велосипедки, вещи с ярким принтом, похожим на разбрызганную краску, платья с рюшами и сумки-корзинки.