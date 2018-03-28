Apple представила обновленный iPad

Среда, 28 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Apple представила обновленный iPad

Apple представила обновленную версию iPad, предназначенную для студентов и школьников.

Планшет оснащен 9,7-дюймовым экраном, в отличие от предыдущих версий, в этой - более мощный процессор. В iPad интегрированы обучающие программы. Для студентов и школьников устройство стоит 299 долларов, для остальных покупателей - 329 долларов.

Apple Pencil для планшета стоит 89 долларов для учащихся и 99 долларов для остальных.

Mashable и Reuters отмечают, что дешевый iPad по-прежнему сложно назвать конкурентом другим образовательным устройствам, например, хромбукам - прежде всего из-за их цены. Apple не стала снижать стоимость нового планшета для студентов, обновленная версия стоит столько же, сколько предыдущая.

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