Apple снова сократила выпуск новых iPhone

Понедельник, 19 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Apple снова сократила выпуск новых iPhone

Корпорация Apple сократила производство новых iPhone Xs, Xs Max и Xr.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В случае с iPhone Xr сокращение планов происходит в третий раз за два месяца с момента анонса: в октябре компания снизила производство на треть, еще одно сокращение произошло в начале ноября. По словам источников, это происходит из-за более низкого, чем ожидалось, спроса и из-за большого количества разных моделей, что вызвало беспорядок в цепи поставок. Указывается, что компания не может прогнозировать необходимое количество компонентов и телефонов.

При этом ранее Apple намеревалась продать 70 миллионов смартфонов в период с сентября 2018-го по февраль 2019 года, сообщил собеседник издания. Помимо этого, в последнем финансовом отчете Apple объявила, что перестанет отчитываться об объемах продаж устройств, так как это «не отражает силу бизнеса» и «не имеет такого значения, как раньше».

Презентация iPhone Xs и Xr прошла в сентябре 2018 года. Смартфоны оснастили новым процессором Apple A12 Bionic, выполненным по 7-нанометровому техпроцессу. Также телефоны получили новую камеру с поддержкой технологии Smart HDR. 

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