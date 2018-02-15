Apple уменьшит «монобровь» iPhone X

Четверг, 15 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Apple уменьшит «монобровь» iPhone X

Корпорация Apple уменьшит вырез на экране в новом поколении смартфонов, которое появится в 2018 году.

По словам специалистов, в 2018 году не стоит ожидать значительных изменений в работе сенсора TrueDepth. Таким образом компания планирует минимизировать риски по срыву сроков поставки, как это было в случае с iPhone X. Однако поставщики Apple намерены уменьшить его размеры, что и позволит сделать вырез на передней панели смартфона меньше.

Аналитики также подтвердили информацию, что Apple выпустит три «наследника» iPhone X с безрамочным экраном. Два из них получат OLED-дисплеи с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а третий - 6,1-дюймовую IPS-матрицу, но также с поддержкой TrueDepth-камеры. Также компания представит iPad с Face ID, отмечают специалисты.

iPhone X был представлен осенью 2017 года, его цена в России начинается от 80 тысяч рублей. Одной из главных особенностей смартфона стала система камер TrueDepth с поддержкой сканера лица Face ID, который расположен в верхней части дисплея вместе с динамиком и фронтальной камерой.

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