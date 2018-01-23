Apple в школах Испании

Вторник, 23 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Apple в школах Испании

Компания Apple выбрала три испанских школы для внедрения учебного плана по программированию.

70 европейских школ были выбраны для внедрения в учебную программу разработанного Apple плана «Программирование для всех», целью которого является обучение созданию мобильных приложений.

Среди выбранных школ есть три испанских: Colegio Internacional Levante (Валенсия), Brains International School (Лас-Пальмас), Sotogrande International School (Кадис). Здесь будет внедрен проект Apple «Разработка мобильных приложений на языке Swift». Завершив этот курс, учащиеся значительно увеличат свои шансы на рынке труда, получив незаменимые знания и навыки, пишет espanarusa.com.

Помимо Испании в проекте участвуют Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Швеция, Дания, Норвегия, Австрия, Бельгия, Чехия, Ирландия, Люксембург, Польша и Португалия. Речь идет о годовом курсе, разработанном инженерами и экспертами в области образования компании Apple для обучения программированию и созданию мобильных приложений учеников всех уровней подготовки.

«Программирование является одним из фундаментальных умений на современном трудовом рынке, и благодаря «Программированию для всех» каждый человек получает возможность ему обучиться», - говорит Тим Кук, представитель Apple, добавляя, что запущенная два года назад инициатива с каждым разом становится все более популярной, и многие образовательные центры мира с готовностью идут на сотрудничество.

Swift - новый мощный язык программирования, созданный Apple и позволяющий разрабатывать мобильные приложения последнего поколения. На его основе созданы такие популярные приложения, как Airbnb, KAYAK, TripAdvisor, Venmo и Yelp.

Сектор электронных технологий является одним из самых быстрорастущих в Европе. Вместе с его развитием стремительно повышается спрос на специалистов в области программирования и информатики. Сегмент мобильных приложений создал 1,36 млн рабочих мест в Европе. С момента запуска App Store компания Apple вложила почти 18 млрд долларов в европейских разработчиков.

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