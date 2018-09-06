Аптеки Испании самостоятельно установят расписание работы

Четверг, 06 Сентябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Аптеки Испании самостоятельно установят расписание работы

Аптеки Мадрида смогут самостоятельно устанавливать расписание работы.

Согласно новому закону, который в ближайшее время будет принят в автономном сообществе Мадрид, все местные аптеки смогут самостоятельно устанавливать расписание работы, а также осуществлять доставку лекарств на дом пенсионерам или тяжелобольным клиентам. При наличии желания и достаточной численности персонала мадридские аптеки получат возможность перейти даже на круглосуточный режим работы. Единственное требование, предъявляемое к их расписанию, заключается в том, что они должны быть открыты минимум 40 часов в неделю, пишет espanarusa.com.

Таким образом, аптеки должны будут обязательно работать с 10:00 до 13:00 и с 17:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и с 10:00 до 13:00 по субботам, а недостающие до минимума часы «доберут» по собственному усмотрению. На данный момент существует четыре варианта работы аптек в автономном сообществе Мадрида, где в общей сложности насчитывается 2866 таких заведений.

Для того чтобы произвести изменения в расписании, их владельцам следует предупредить за два месяца медицинский департамент и Коллегию фармацевтов. Со дня перехода на новый режим работы аптека должна будет придерживаться его вплоть до 31 декабря того года, в котором он был осуществлен. В свою очередь, доставка лекарств на дом наименее защищенным категориям населения поспособствует улучшению контроля за приемом препаратов, назначенных врачом. Чтобы этот закон вступил в действие, потребуется его одобрение парламентом мадридской автономии.

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