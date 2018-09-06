Аптеки Испании самостоятельно установят расписание работы

Согласно новому закону, который в ближайшее время будет принят в автономном сообществе Мадрид, все местные аптеки смогут самостоятельно устанавливать расписание работы, а также осуществлять доставку лекарств на дом пенсионерам или тяжелобольным клиентам. При наличии желания и достаточной численности персонала мадридские аптеки получат возможность перейти даже на круглосуточный режим работы. Единственное требование, предъявляемое к их расписанию, заключается в том, что они должны быть открыты минимум 40 часов в неделю, пишет espanarusa.com.

Таким образом, аптеки должны будут обязательно работать с 10:00 до 13:00 и с 17:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и с 10:00 до 13:00 по субботам, а недостающие до минимума часы «доберут» по собственному усмотрению. На данный момент существует четыре варианта работы аптек в автономном сообществе Мадрида, где в общей сложности насчитывается 2866 таких заведений.

Для того чтобы произвести изменения в расписании, их владельцам следует предупредить за два месяца медицинский департамент и Коллегию фармацевтов. Со дня перехода на новый режим работы аптека должна будет придерживаться его вплоть до 31 декабря того года, в котором он был осуществлен. В свою очередь, доставка лекарств на дом наименее защищенным категориям населения поспособствует улучшению контроля за приемом препаратов, назначенных врачом. Чтобы этот закон вступил в действие, потребуется его одобрение парламентом мадридской автономии.