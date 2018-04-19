Арабский бизнесмен купил виллу инфанты Кристины

Дом площадью 622 квадратных метра и прилегающий участок в 2145 квадратных метров приобрел арабский бизнесмен Лаит Фараон, который, по некоторым предположениям, может быть другом Хуана Карлоса I.

Скандальный особняк расположен в одном из самых престижных районов Барселоны. Как сообщает Vanitatis, он уже утратил свой облик времен инфанты Кристины. В доме проводится масштабный ремонт, его интерьер полностью преобразится, изменения коснутся и внешнего вида, пишет noticia.ru.

Особняк был продан уже во второй раз. До этого он перешел к Southbury Holding SARL за 6,9 млн евро. В 2013 году объект был выставлен на продажу на одном из российских порталов по цене 9,8 млн евро. Сумма нынешней сделки неизвестна.