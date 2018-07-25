Аренда жилья в Испании подорожала на 2,4%

Среда, 25 Июль 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Аренда жилья в Испании подорожала на 2,4%

Во втором квартале 2018 года стоимость аренды жилья в Испании увеличилась на 2,4%.

Из расчета на квадратный метр в среднем по стране она установилась на уровне 10,8 евро в месяц.

По сравнению с прошлым годом, по подсчетам портала Idealista, рост составил 15,6%.

Специалисты утверждают, что нельзя говорить о формировании пузыря на рынке недвижимости, но стоит принимать во внимание, что в некоторых районах Испании аренда будет дорожать и в дальнейшем, в связи с ограниченностью предложения.

Рост цен по сравнению с первым кварталом 2018 года наблюдался во всех автономных сообществах, за исключением Каталонии, где весной аренда стала на 0,2% дешевле. Самый заметный среди регионов рост был зарегистрирован в Мурсии - 8,5% и Риохе - 8,4%, а также в Наварре (7,7%), Кантабрии (6,4%), на Балеарских островах (6,1%), в Валенсии (6%) и Андалусии (4,9%).

Мадридское сообщество является самой дорогой автономией с точки зрения арендной платы, которая в среднем составляет 15 евро/м2. Высокие цены также сохраняются на Балеарских островах (14, евро/м2) и в Каталонии (14,7 евро/м2). Самое дешевое арендное жилье - в Эстремадуре (4,4 евро/м2), Кастилии-Ла-Манче (4,9 евро/м2), Галисии и Риохе (5,7 евро/м2), пишет noticia.ru.

Среди провинций самые высокие показатели роста продемонстрировала Уэльва, где аренда подорожала на 13,7%, а самое заметное падение цен наблюдалось в Сьюдад-Реаль (2,2%) и Саморе (2,1%). Несмотря на то, что в Барселоне цены также упали на 1,1%, она по-прежнему остается самой дорогой провинцией Испании со средней стоимостью аренды 15,8 евро/м2. В провинции Мадрид, где цены, напротив, выросли на 0,8%, стоимость аренды немного ниже - 15 евро/м2. Самые бюджетные провинции - Хаэн (4 евро/м2), Самора и Касерес (4,2 евро/м2).

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