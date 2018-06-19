Арестованный глава Audi уволен со своего поста

Вторник, 19 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Арестованный глава Audi уволен со своего поста

Наблюдательный совет концерна Volkswagen отстранил от должности руководителя Audi и исключил из состава совета директоров Руперта Штадлера.

Об этом говорится в официальном сообщении немецкого производителя.

В «Фольксвагене» уточнили, что Руперт Штадлер сам попросил наблюдательный совет о своем отстранении от занимаемых должностей. В компании добавляют, что это временная мера, действующая до тех пор, «пока не прояснятся все обстоятельства, касающиеся ареста Штадлера».

Исполняющим обязанности Штадлера назначен Абрахам Шот, который работает в Audi девять месяцев. До этого он возглавлял отдел продаж и маркетинга.

Глава Audi был арестован в понедельник, 18 июня, в своем доме. Он обвиняется в мошенничестве и сокрытии улик. В прокуратуре полагают, что Штадлер знал об использовании на автомобилях обманного программного обеспечения, занижающего данные о вредных выбросах при проверке машин на стендах.

На прошлой неделе компания Volkswagen согласилась выплатить властям Германии штраф в размере одного миллиарда евро из-за манипуляций с данными выбросов CO2. В общей сложности производитель выплатил несколько десятков миллиардов долларов штрафов в разных странах.

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