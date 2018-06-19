Арестованный глава Audi уволен со своего поста

Об этом говорится в официальном сообщении немецкого производителя.

В «Фольксвагене» уточнили, что Руперт Штадлер сам попросил наблюдательный совет о своем отстранении от занимаемых должностей. В компании добавляют, что это временная мера, действующая до тех пор, «пока не прояснятся все обстоятельства, касающиеся ареста Штадлера».

Исполняющим обязанности Штадлера назначен Абрахам Шот, который работает в Audi девять месяцев. До этого он возглавлял отдел продаж и маркетинга.

Глава Audi был арестован в понедельник, 18 июня, в своем доме. Он обвиняется в мошенничестве и сокрытии улик. В прокуратуре полагают, что Штадлер знал об использовании на автомобилях обманного программного обеспечения, занижающего данные о вредных выбросах при проверке машин на стендах.

На прошлой неделе компания Volkswagen согласилась выплатить властям Германии штраф в размере одного миллиарда евро из-за манипуляций с данными выбросов CO2. В общей сложности производитель выплатил несколько десятков миллиардов долларов штрафов в разных странах.