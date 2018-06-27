Аргентина вырвала путевку в плей-офф чемпионата мира

Среда, 27 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Аргентина вырвала путевку в плей-офф чемпионата мира

Сборные Хорватии и Аргентины вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Матч между Аргентиной и Нигерией завершился со счетом 2:1 в пользу аргентинцев. Счет на 14-й минуте встречи открыл нападающий Аргентины Лионель Месси. Этот гол для него стал первым на ЧМ-2018. На 51-й минуте в ворота Аргентины был назначен пенальти, который реализовал полузащитник нигерийцев Виктор Мозес. На 87-й минуте защитник Маркос Рохо вновь вывел Аргентину вперед.

В параллельной встрече хорваты обыграли исландцев со счетом 2:1. Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель вывел команду вперед на 53-й минуте. На 76-й минуте сборная Исландии сравняла счет: полузащитник Гильфи Сигурдссон реализовал пенальти. На 90-й минуте хорваты вновь вышли вперед благодаря голу хавбека Ивана Перишича.

Таким образом, сборная Хорватии набрала 9 очков в группе D, у Аргентины - 4, у Нигерии - 3, у Исландии - 1. В плей-офф сборная Хорватии сыграет с датчанами, Аргентина с французами.

Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Куарежма признан лучшим игроком матча Иран - Португалия

      Куарежма забил единственный для португальцев гол в матче.

      Подробнее

    • Португалия: грабил клиентов прямо в банке...

      Уголовная полиция (PJ) задержала 48-летнего мужчину.

      Подробнее

    • Испания: полицейские получат электрошоковые пистолеты

      Национальная полиция Каталонии получит в свое распоряжение электрошоковые пистолеты Taser.

      Подробнее

    • Испанцы возвращаются домой

      Впервые с начала кризиса больше испанцев вернулось на родину, чем эмигрировало из страны.

      Подробнее

    • Вера Брежнева похвасталась отпуском в Италии‍

      Популярная певица показала фанатам снимок с отдыха в Италии.

      Подробнее

    • Италия: Марек Хамшик желает продолжить свою карьеру в «Наполи»

      Капитан неаполитанского клуба Марек Хамшик, как сообщает Sky Sport Italia, принял решение не покидать стан «азурри».

      Подробнее

    • Терри Крюса лишили роли в «Неудержимых 4»

      Терри Крюса лишили роли в «Неудержимых 4» из-за дела о приставаниях продюсера.

      Подробнее

    • Аргентина вырвала путевку в плей-офф чемпионата мира

      Сборные Хорватии и Аргентины вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda