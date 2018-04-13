Археологи нашли в Италии средневекового «киборга»

О необычной находке они рассказали в журнале Journal of Anthropological Sciences.

Находка, обнаруженная на средневековом кладбище, относится к VI-VIII векам. Возраст мужчины на момент смерти составлял 40-50 лет, его рука была ампутирована в районе середины предплечья. Предположительно, руку пришлось удались из-за травмы, а вместо нее мужчина использовал протез, заканчивавшийся ножом. Так его и похоронили - с согнутой в локте рукой, так, чтобы нож покоился на животе. Ремни для закрепления протеза, изготовленные предположительно из кожи, истлели, но сохранилась D-образная пряжка, пишет gazeta.ru.

Осмотр останков также показал, что зубы мужчины были сильно стерты - вероятно, он регулярно закреплял с их помощью протез. Также на кладбище были найдены останки обезглавленной лошади, нескольких собак и сотен других людей.