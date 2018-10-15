Ариана Гранде бросила своего жениха из-за смерти Мака Миллера

Понедельник, 15 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ариана Гранде бросила своего жениха из-за смерти Мака Миллера

Певица Ариана Гранде рассталась со своим женихом, актером Питом Дэвидсоном.

Причиной разрыва стала смерть рэпера Мака Миллера, бывшего бойфренда артистки, передает TMZ со ссылкой на источники.

По словам собеседников портала, после смерти Миллера, с которым Гранде рассталась за несколько месяцев до передозировки, певица впала в депрессию и осознала, что слишком быстро решилась на новые отношения и свадьбу с Дэвидсоном.

Миллер умер 8 сентября в возрасте 26 лет. Он был найден мертвым в своем доме в Сан-Фернандо в Калифорнии с «видимыми признаками передозировки наркотиками».

Гранде — 25-летняя актриса кино и театра, поп-певица и фотомодель. В ее дискографии три студийных альбома. Она объявила о помолвке с Дэвидсоном, наиболее известным как актер скетч-шоу Saturday Night Live, в июне.

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