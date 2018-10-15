Ариана Гранде бросила своего жениха из-за смерти Мака Миллера

Причиной разрыва стала смерть рэпера Мака Миллера, бывшего бойфренда артистки, передает TMZ со ссылкой на источники.

По словам собеседников портала, после смерти Миллера, с которым Гранде рассталась за несколько месяцев до передозировки, певица впала в депрессию и осознала, что слишком быстро решилась на новые отношения и свадьбу с Дэвидсоном.

Миллер умер 8 сентября в возрасте 26 лет. Он был найден мертвым в своем доме в Сан-Фернандо в Калифорнии с «видимыми признаками передозировки наркотиками».

Гранде — 25-летняя актриса кино и театра, поп-певица и фотомодель. В ее дискографии три студийных альбома. Она объявила о помолвке с Дэвидсоном, наиболее известным как актер скетч-шоу Saturday Night Live, в июне.