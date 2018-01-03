«Аталанта» выбила «Наполи» из Кубка Италии

2 января на стадионе «Сан-Паоло» был разыгран матч четвертьфинала Кубка Италии между командами «Наполи» и «Аталанта». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей, пишет regnum.ru.

На 50-й минуте бельгийский правый защитник Тимоти Кастань открыл счет - 0:1. Через 31 минуту Алехандро Гомес удвоил преимущество в счете - 0:2. На 85-й минуте форвард сборной Бельгии Дрис Мертненс сократил отставание в счете - 1:2.