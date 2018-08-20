Autostrade per l’Italia выделит «миллионы евро» пострадавшим в Генуе

По его словам, пострадавшие получат компенсации. Руководство компании, которая занимается содержанием большей части автострад в Италии, принесло извинения жителям Генуи и всем пострадавшим в результате обрушения моста, сообщает Moika78.ru. Глава компании Джованни Кастеллуччи на пресс-конференции заявил, что боль, которую принесла трагедия, он носит в сердце.

Кастеллуччи заверил, что Autostrade per l'Italia постарается помочь тем, чьи родственники которых погибли в результате обрушения моста. По его словам, будет создан специальный фонд, средства которого пойдут для помощи пострадавших. Те, кто остался без крыши над головой, получат компенсации. С его словам, компания выделит на эти цели "миллионы евро", пишет napoli1.com.

В Autostrade per l'Italia также заявили, что мост будет восстановлен. В компании уже готов проект реконструкции, который позволит демонтировать конструкцию в течение восьми месяцев. Мост будет стальным, добавили в компании.