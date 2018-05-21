«Авеш» впервые в истории стал победителем Кубка Португалии

Понедельник, 21 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

«Авеш» впервые в истории стал победителем Кубка Португалии

«Авеш» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Португалии по футболу.

В финальном матче турнира, который прошел в воскресенье «Авеш» обыграл лиссабонский «Спортинг» со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Алешандре Гуэдеш (16-я, 72-я минуты). У лиссабонцев забил Фреди Монтеро (85), передает РИА Новости.

«Авеш» по итогам завершившегося чемпионата Португалии занял 13-е место, «Спортинг» стал третьим. Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что игроки лиссабонского клуба могут бойкотировать финал Кубка после того, как некоторые из них подверглись нападению со стороны фанатов команды.

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