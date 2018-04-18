Авиакатастрофа в США

Кошмарный сон аэрофобов стал явью для пассажиров рейса Нью-Йорк - Даллас. У самолета в полете взорвался двигатель. При этом у авиакомпании Southwest Airlines аналогичная авария уже случалась два года назад.

«Посадка на одно крыло с будто бы открытыми настежь окнами», - так окрестили инцидент в Филадельфии. Всего через 20 минут полета у Boeing 737 взорвался левый двигатель. Переговоры пилотов в такой ситуации выглядят крайне хладнокровно: «У нас разрыв иллюминатора, и кто-то туда вылетел».

Погибшая Дженнифер Риордан выпала из самолета почти до талии. Из-за разницы давления на высоте 10 тысяч метров ее никак не могли втащить обратно. В итоге ее, всю в крови, все же втянули обратно, но спасти пострадавшую пассажирку не удалось, пишет ntv.ru.

Альфред Тамлинсон, пассажир: «Один из пассажиров бросился за этой женщиной, чтобы втянуть ее обратно, но не справился самостоятельно, так как ее просто выкинуло из самолета. Тогда на помощь пришел еще один пассажир - вдвоем они затащили женщину обратно в салон».

В Southwest Airlines сегодня выразили соболезнования родственникам погибшей. Крушения судна, по предварительным данным, удалось избежать только благодаря мастерству женщины-пилота. Она прежде служила в армии и пилотировала истребители.

Шерри Сирс, пассажирка: «Пилот просто потрясающая. Я имею в виду, что ее 30-летний опыт работы помог ей посадить нас. Всего за 5 минут снизиться с высоты где-то 9000 метров - это невероятно. Она феноменальная. Она потрясающая».

О том, что происходило на борту рейса 1380 авиакомпании Southwest Airlines, мир узнал благодаря Wi-Fi на борту. Один из пассажиров каким-то чудом в этой ситуации смог заплатить за доступ в Интернет и на свой страничке в Facebook вел трансляцию.

Сейчас эксперты изучают поврежденные элементы двигателя и фюзеляжа Boeing. Причиной воспламенения левого двигателя могла стать усталость металла элементов воздушного судна.