Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды

Вторник, 28 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды

Сотрудники британской ассоциации потребителей Which? провели исследование и выяснили, что авиакомпании неправильно указывают время прибытия рейса, чтобы не выплачивать компенсации за задержку.

Из полученных экспертами данных следует, что в среднем авиакомпании прибавляют по 20 минут к указанному в расписании времени посадки. Также выяснилось, что каждый шестой из десяти рейсов сейчас длится дольше, чем десять лет назад.

Как рассказали специалисты Which?, пассажиры имеют право требовать от 500 футов стерлингов, если их самолет задержался на три часа или более при любых обстоятельствах.

В августе пассажирам задержанного ночного рейса из Анталии в Лондон предложили ожидать утреннего вылета в реабилитационном центре для алкоголиков и наркоманов. Кроме того, представители турагентства TUI пообещали, что гостиница находится в 20 минутах езды от аэропорта, однако в действительности дорога заняла час.

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