Авиакомпания решила нажиться на семейных чувствах пассажиров

Издание обратило внимание на гневные посты пассажиров в социальных сетях. «British Airways потребовали дополнительно 39 фунтов за то, чтобы мы могли сидеть рядом с нашим 14-летним ребенком, хотя весь ряд пустовал. Какой позор», — написал в Twitter один из них, юрист по имени Джо Лайтнинг.

Еще одна неизвестная пара, летевшая из Великобритании в США, рассказала журналистам, как их заставили доплатить 100 фунтов за соседние места в самолете, несмотря на то, что они и так были свободны.

Жалобы поступили и от пассажиров, путешествовавших в одиночку. По словам одного анонима, авиакомпания предоставила ему нежеланное место посередине, а оба кресла по бокам так и остались незаняты.

«Чтобы выбрать самое лучшее место и быть уверенным в том, что все члены вашей семьи сидят вместе, забронируйте места заранее за дополнительную плату», — говорится на сайте British Airways.

В июле пассажир нетрадиционной ориентации Дэвид Кули заявил, что их с партнером рассадили на рейсе авиакомпании Alaska Airlines, чтобы гетеросексуальная пара сидела вместе.