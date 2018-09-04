Австралиец перепутал сигарету с петардой и устроил взрыв

Вторник, 04 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Австралиец перепутал сигарету с петардой и устроил взрыв

Австралиец, устроивший взрыв у ночного клуба, заявил, что перепутал сигарету с петардой.

В середине августа около ночного клуба в городе Гладстон, штат Квинсленд на западе страны, прогремел взрыв. Полиция быстро обнаружила и арестовала подозреваемого. Им оказался 30-летний Дейл Дуглас Симпсон (Dale Douglas Simpson). Записи с камер наружного наблюдения показали, что он сбросил с балкона петарду.

Ему предъявили обвинение в хранении взрывчатых веществ и неподобающем поведении в месте, где продают алкоголь. Однако на процессе в Магистратском суде Гладстона Симсон заявил, что не собирался устраивать взрыв. Он рассказал, что вышел на балкон, чтобы покурить. Затем залез в карман, случайно вытащил петарду вместо сигареты и, не глядя, поджег ее. Когда австралиец осознал происходящее, то отбросил ее от себя. «Это естественная реакция», — отметил его адвокат Джун Пепито (Jun Pepito).

Однако прокурор Джоель Слип (Joel Sleep) заявил, что до встречи с адвокатом Симпсон отрицал свою причастность к инциденту и только потом включил в показания историю про сигарету. По его словам, петарда чуть не упала на двух женщин, проходивших под балконом.

Юрист попросил судью воздержаться от обвинительного приговора, так как его подзащитный планировал отправиться в Великобританию на заработки. Судья отметил, что считает историю о сигарете надуманной, но решил не фиксировать судимость, а обойтись предупреждением и штрафом в 400 австралийских долларов.

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