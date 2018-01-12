Австралиец попытался спасти собаку от ядовитой змеи и умер

Пятница, 12 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Австралиец попытался спасти собаку от ядовитой змеи и умер

Житель Австралии погиб от укуса ядовитой змеи, которую ему принесла собака.

Инцидент произошел в австралийском городке Тамворт, северо-западном пригороде Сиднея. Сетчатая коричневая змея укусила 24-летнего мужчину в палец, когда он попытался вытащить ее из пасти питомца. Затем он продемонстрировал укус матери, та отвезла его в больницу. Тем не менее врачам не удалось его спасти: через час мужчина скончался, несмотря на инъекцию противоядия.

Полицейские забрали у матери погибшего змею и передали ветеринарам.

По словам профессионального ловца змей Харли Джонса, мужчине просто не стоило трогать рептилию. «Они не хотят нападать на людей и представляют опасность, только если их потрогать. Хватать сетчатую коричневую змею - самоубийство чистой воды», - пояснил он. Джонс также подчеркнул, что за свою карьеру поймал сотни таких змей и ни разу они его не укусили.

Сетчатая коричневая змея - одна из самых ядовитых рептилий в Австралии и во всем мире. 60 процентов всех смертей от укусов змей в стране связано именно с этим видом.

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