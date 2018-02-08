Австралиец принял смертельно опасную змею за зарядку от телефона

Мужчина, находясь в доме, услышал странный шум, раздававшийся от стены. Он решил, что звук идет от зарядки для телефона, но шипение издавала заползшая в дом тигровая змея.

Австралиец вызвал змееловов, которые заметили, что «если оставлять дверь открытой в стране, где водятся змеи, не стоит удивляться визиту любопытной рептилии». Пойманную змею выпустили на волю.

Тигровые змеи обычно стараются уклониться от конфликта, но нападают, если их спровоцировать. Их яд очень сильный, вероятность погибнуть после укуса велика.