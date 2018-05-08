Австралийка воссоединилась с потерянной 14 лет назад кошкой

По словам хозяйки животного Ли Маккензи (Lee McKenzie), черная кошка по кличке Челси убежала из дома и не вернулась. Несмотря на все усилия, женщине не удалось найти четырехлетнюю домашнюю любимицу, и она решила, что кошка погибла.

Волонтеры из зоозащитной организации обнаружили кошку на улицах Сиднея всего за 20 километров от ее бывшего дома. Животное страдало от обезвоживания и находилось на пороге смерти, но ветеринарам удалось ее спасти и обнаружить владелицу благодаря микрочипу. Доктор Патрисия Кэрновэйл (Patricia Carnovale) отметила, что для 18-летней кошки, которой приходилось добывать еду самостоятельно, Челси на удивление здорова.

«Я до сих пор не могу поверить, что она вернулась. Я завопила, как только увидела ее снимок, я знала, что это она», - рассказала Маккинзи. Сейчас она выясняет у арендодателя, разрешат ли ей оставить у себя кошку. Если он откажется, Челси отправится к ее дочери.