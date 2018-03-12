Австралийский пенсионер отбился от акулы голыми руками

Сам он считает, что спастись ему помогли яркие плавки. Об этом сообщило издание 9news.

Роб Кроссланд (Rob Crossland) из штата Виктория отправился поплавать после обеда. Во время купания 69-летний австралиец заметил сначала плавник, а затем и саму акулу длиной около трех метров. Он нырнул под воду и начал бить хищника по носу.

«Она сделала вокруг меня шесть или семь кругов, и я каждый раз бил ее по носу. Я все ждал, когда она откроет пасть», - рассказал Кроссланд. Он объяснил, что не стал уплывать от акулы, так как «именно тогда они и нападают». Как только рыба потеряла к нему интерес, он вылез на берег и поднял тревогу.

Позже мужчина признался, что верит во вмешательство сверхъестественных сил и именно ими объясняет свое спасение. Также он выразил уверенность, что обязан жизни своим ярко-розовым плавкам, так как благодаря им акула не приняла его за тюленя.