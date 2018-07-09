Автобус перевернулся из-за вонючего ботинка

Понедельник, 09 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Автобус перевернулся из-за вонючего ботинка

В Кении автобус попал в аварию из-за обуви с неприятным запахом.

По словам очевидцев, автобус, направлявшийся в Найроби, съехал с дороги и перевернулся. В результате 42 пассажира, в том числе 11 детей, получили различные травмы и были доставлены в больницу. Один человек погиб, двое находятся в критическом состоянии. Водитель и кондуктор скрылись с места происшествия, их разыскивает полиция.

Один из пострадавших утверждает, что перед аварией водитель ругался с механиком из-за обуви с неприятным запахом. «Механик автобуса дал водителю понюхать ботинок. Это было последним, что я увидел, - рассказывает он. - Раздался грохот, а потом я очнулся в больнице».

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