Автобус перевернулся из-за вонючего ботинка

По словам очевидцев, автобус, направлявшийся в Найроби, съехал с дороги и перевернулся. В результате 42 пассажира, в том числе 11 детей, получили различные травмы и были доставлены в больницу. Один человек погиб, двое находятся в критическом состоянии. Водитель и кондуктор скрылись с места происшествия, их разыскивает полиция.

Один из пострадавших утверждает, что перед аварией водитель ругался с механиком из-за обуви с неприятным запахом. «Механик автобуса дал водителю понюхать ботинок. Это было последним, что я увидел, - рассказывает он. - Раздался грохот, а потом я очнулся в больнице».