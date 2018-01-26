Автомобиль Николая II продадут за четверть миллиарда

За машину просят 278 миллионов рублей, она была приобретена на аукционе в Германии в 2015 году за 5,5 миллиона евро. Автомобиль в кузове ландо фиолетового цвета оснащен двигателем рабочим объемом 7,4 литра и мощностью 82 лошадиных силы. Руль - правый, коробка передач - механическая. Согласно информации на странице продавца, Rolls-Royce находится в Германии, однако в графе «адрес осмотра» указано село Берлинка Зырянского района Томской области.

Какие-либо документы, подтверждающие принадлежность машины к императорскому гаражу в период 1914-1917 годов, продавцом не представлены - на странице сообщается, что информация будет доступна «серьезному покупателю» при запросе.

В распоряжении императора Николая II имелось более 50 легковых автомобилей. Согласно данным описей, среди них были не менее трех Rolls-Royce, однако ни один из них не подходит под описание представленного экземпляра. По воспоминаниям современников, любимой автомобильной маркой царя была ныне не существующая французская фирма Delaunay-Belleville.