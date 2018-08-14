Автомобиль врезался в забор рядом с британским парламентом

Вторник, 14 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Автомобиль врезался в забор рядом с британским парламентом

Автомобиль серебристого цвета врезался во вторник, 14 августа, в забор рядом зданием парламента Великобритании.

Отмечается, что вооруженная полиция его окружила. Находящегося в машине мужчину арестовали.

Инцидент произошел около 07:30 утра по местному времени (09:30 мск). Несколько пешеходов получили травмы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Место происшествия и окрестности остаются оцепленными. Станция метро «Вестминстер» закрыта.

В конце января стало известно, что британские исламисты, обвиненные в подготовке терактов в Лондоне, планировали взорвать Биг-Бен, аэропорт Хитроу, торговый центр Westfield и несколько остановок общественного транспорта.

В марте прошлого года британская полиция арестовала четырех джихадистов по обвинению в подготовке терактов в столице Соединенного Королевства. Незадолго до этого в Вестминстере произошло несколько атак: экстремист наехал на пешеходов на мосту и зарезал остановившего его полицейского, а возле здания британского парламента была открыта стрельба. В результате погибли семь человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • «Легия» представила нового главного тренера из Португалии

      Польская «Легия» сообщила о назначении на пост главного тренера команды португальца Рикарду Са Пинту.

      Подробнее

    • Португалия: доходы от туризма в июне выросли на 7,5 процентов

      В денежном выражении доход составил 376,7 млн евро.

      Подробнее

    • Мадрид - лучший испанский город для жизни

      Мадрид и Барселона – единственные населенные пункты в Испании, попавшие в рейтинг британского журнала Monocle, который оценивает качество жизни.

      Подробнее

    • Пляжи Бенидорма самые безопасные в Испании

      Бенидорм (Аликанте) – единственный муниципалитет в Испании, где за безопасностью пляжей следят круглый год.

      Подробнее

    • Италия: канадцы заплатят штраф за купание в фонтане в Риме

      Туристическая пара из Канады оштрафована за купание в фонтане Треви в Риме.

      Подробнее

    • В Италии уже забронировано 90% средств размещения туристов

      В период массовых отпусков, пик которых традиционно приходится в Италии на 15 августа, уже забронировано 88% средств размещения туристов.

      Подробнее

    • Салон красоты заклеил женщине глаза

      Жительница таиландского города Пхукет осталась без ресниц по вине суперклея.

      Подробнее

    • Автомобиль врезался в забор рядом с британским парламентом

      Автомобиль серебристого цвета врезался во вторник, 14 августа, в забор рядом зданием парламента Великобритании.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda