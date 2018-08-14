Автомобиль врезался в забор рядом с британским парламентом
Автомобиль серебристого цвета врезался во вторник, 14 августа, в забор рядом зданием парламента Великобритании.
Отмечается, что вооруженная полиция его окружила. Находящегося в машине мужчину арестовали.
Инцидент произошел около 07:30 утра по местному времени (09:30 мск). Несколько пешеходов получили травмы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Место происшествия и окрестности остаются оцепленными. Станция метро «Вестминстер» закрыта.
В конце января стало известно, что британские исламисты, обвиненные в подготовке терактов в Лондоне, планировали взорвать Биг-Бен, аэропорт Хитроу, торговый центр Westfield и несколько остановок общественного транспорта.
В марте прошлого года британская полиция арестовала четырех джихадистов по обвинению в подготовке терактов в столице Соединенного Королевства. Незадолго до этого в Вестминстере произошло несколько атак: экстремист наехал на пешеходов на мосту и зарезал остановившего его полицейского, а возле здания британского парламента была открыта стрельба. В результате погибли семь человек.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!